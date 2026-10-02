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        Ordu'da üreticiler fındıklarını kurutabilmek için "güneş duası" yaptı

        Ordu'da yağışlı hava nedeniyle hasat ettikleri fındıkları kurutamayan üreticiler, güneşin açması için dua etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Ordu'da üreticiler fındıklarını kurutabilmek için "güneş duası" yaptı

        Ordu'da yağışlı hava nedeniyle hasat ettikleri fındıkları kurutamayan üreticiler, güneşin açması için dua etti.

        Gölköy ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde fındık hasadını sürdüren üreticiler, ürünlerini kurutabilmek için de çaba gösteriyor.

        Evlerinin harmanı ve boş arazilerde mahsulünü kurutmaya bırakan üreticiler, yağış nedeniyle ürünlerini üzerlerine serdikleri brandayla korumaya çalışıyor.

        Güzelyurt Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği organizesinde bir araya gelen üreticiler, yağışlar dolayısıyla fındığı kurutmakta güçlük çekilmesi üzerine "güneş duası" yaptı.

        Cuma namazı öncesi Merkez Camisi'nde bir araya gelen mahalle sakinleri, güneşin açması için yapılan duaya eşlik etti.

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        Dernek başkanı da olan fındık üreticisi Hamdi Yıldız, yaptığı açıklamada, sezon başından bu yana sağanağın bölgede etkili olduğunu söyledi.

        Normal şartlarda sezonun bu tarihlerde bitmiş olduğunu belirten Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Üreticiler havaların açmasını bekliyor. Fındığın üzerini açtığı anda tekrar yağmur başlıyor ve üzerini yine kapatıyorlar. Bazı üreticilerimizin fındığının bozulmaya başladığını dahi duyduk. Bugün hemşehrilerimizle beraber yapmış olduğumuz talep doğrultusunda camide güneş duası yapıldı. İnşallah dualarımız da kabul olur. Çünkü gerçekten ihtiyaç var. Herkes mağdur durumda şu an."

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        Üreticilerden Ensar Şentürk ise yörenin tek geçim kaynağının fındık olduğunu, hava şartlarından dolayı fındığı kurutmakta zorlandıklarını aktardı.

        Seyfettin Çağlar da uzun yıllar bu yoğunlukta yağış görmediklerini dile getirerek, "Ben 67 yaşındayım ve bu seneye kadar böyle bir hava görmedim. Hava şartları yağmurlu gitti, fındıkta mağdur olduk. Şu anda tabii ki güneş bekliyoruz. Şu anda beklentimiz güneş. 20 gündür şu halde burada bekliyoruz. Gece gündüz nöbet tutuyoruz burada. Cenabıallah'tan umut kesilmez. İnşallah da güneş olur, biz de kuruturuz." ifadelerini kullandı.

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