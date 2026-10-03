Ordu'da avukatın otomobiline çarptıktan sonra zarar verdikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde avukatın park halindeki otomobiline çarptıktan sonra zarar verdikleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde avukatın park halindeki otomobiline çarptıktan sonra zarar verdikleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Akyazı Mahallesi'nde bir avukatın ofisinin önüne park ettiği otomobile, İ.D. ve F.D'nin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç çarptı.
Daha sonra araçtan inerek otomobile zarar verdikleri öne sürülen 2 şüpheli, şikayetçi olunması üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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