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        Ordu'da avukatın otomobiline çarptıktan sonra zarar verdikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde avukatın park halindeki otomobiline çarptıktan sonra zarar verdikleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 00:37 Güncelleme:
        Ordu'da avukatın otomobiline çarptıktan sonra zarar verdikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde avukatın park halindeki otomobiline çarptıktan sonra zarar verdikleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Akyazı Mahallesi'nde bir avukatın ofisinin önüne park ettiği otomobile, İ.D. ve F.D'nin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç çarptı.

        Daha sonra araçtan inerek otomobile zarar verdikleri öne sürülen 2 şüpheli, şikayetçi olunması üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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