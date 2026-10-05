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        Ordu'da motosikletin devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Ordu'da motosikletin devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

        Cavit Atılkan (21) idaresindeki 28 ADN 109 plakalı motosiklet, Fatsa Sahil Yolu Liman Kavşağı'nda devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Atılkan hayatını kaybetti.

        Motosiklette bulunan Caner Yavan (21), Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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