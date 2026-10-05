Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası, Ordu'da sona erdi

Programda, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, İl Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Yüksel, Türkiye Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Engin Sarıkaya ile diğer ilgililer yer aldı.

Şampiyonanın üçüncü günündeki müsabakalarda sporcular, farklı kategorilerde dereceye girebilmek için mücadele etti.

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