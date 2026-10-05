Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası, Ordu'da sona erdi
Ordu'da düzenlenen Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası tamamlandı.
Ordu'da düzenlenen Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Tekvando Federasyonunca Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonaya, 52 şehirden 528 sporcu katıldı.
Şampiyonanın üçüncü günündeki müsabakalarda sporcular, farklı kategorilerde dereceye girebilmek için mücadele etti.
Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları, protokol üyeleri tarafından verildi.
Programda, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, İl Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Yüksel, Türkiye Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Engin Sarıkaya ile diğer ilgililer yer aldı.
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