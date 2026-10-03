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        Ordu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Ordu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Hamidiye Mahallesi'nde Emine K. (73) idaresindeki 52 BM 292 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ekiplerce otomobilden çıkarıldı.

        Yaralı, ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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