Ordu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 03.10.2026 - 16:31 Güncelleme:
Ordu'nun Ünye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hamidiye Mahallesi'nde Emine K. (73) idaresindeki 52 BM 292 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ekiplerce otomobilden çıkarıldı.
Yaralı, ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.
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