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        Ordu'da Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın açılışı yapıldı

        Ordu'da düzenlenen Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 17:20 Güncelleme:
        Ordu'da Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın açılışı yapıldı

        Ordu'da düzenlenen Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

        Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonda yaptığı konuşmada, 52 şehirden gelen 528 sporcuya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        Tanrıkulu, Ordu'da çok önemli bir organizasyonun yapıldığını dile getirerek, "Burada şampiyon olan sporcu kardeşlerimiz, birinci olan sporcular A Milli Takım'a girerek, bir ay sonra Hırvatistan'da yapılacak olan Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler. Bu çok önemli bir şey. O yüzden sporcularımız bunun farkındalar." dedi.

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        İl Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Yüksel ise son dönemlerde kentte çok ciddi organizasyonlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Yıl başından bugüne kadar yapılan ulusal müsabakalar ile 10 binin üzerinde sporcuyu misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yüksel, "Bugün yine ülkemizin en fazla lisanslı sporcusuna sahip olan tekvando branşında, en prestijli organizasyonlardan bir tanesinde milli takıma aday sporcuların yetiştiği, kıran kırana mücadelelerin yapıldığı ümitler müsabakası için buradayız." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından doğum günü olan sporcular için pasta kesildi.

        Protokol üyelerine plaket verilmesinin ardından yapılan müsabakalarda sporcular, dereceye girmek için mücadele etti.

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        Etkinliğe, Vali Muammer Erol, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, siyasi parti temsilcileri ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası yarın sona erecek.

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