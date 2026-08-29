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        Ordu'da "vosvoslar" ile "Zafer konvoyu" düzenlendi

        Ordu'nun Fatsa İlçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla klasik araçlarla şehir turu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 19:40 Güncelleme:
        Ordu'da "vosvoslar" ile "Zafer konvoyu" düzenlendi

        Ordu'nun Fatsa İlçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla klasik araçlarla şehir turu gerçekleştirildi.

        Ordu Vosvos Kulübünce organize edilen etkinlik kapsamında "vosvos" olarak adlandırılan klasik araç tutkunları, Uzunkum Plajı'ndaki 5 günlük kampta bir araya geldi.

        Etkinlik kapsamında vosvos tutkunları, Türk bayrakları eşliğinde ilçe merkezinde düzenlendikleri "Zafer konvoyu" ile şehir turu yaptı.

        Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, gazetecilere, vosvos tutkunlarını kentte ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

        Etkinlikte 100'ün üzerinde aracın yer aldığını dile getiren Kibar, "Ordu'muzun doğal güzelliklerini Türkiye'nin birçok tarafından gelen vosvosçularımıza tanıtma imkanımız oluşuyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmiş olması da aynı zamanda bir konvoy, kortej gerçekleşmesine de vesile oldu. Bu vesileyle de konvoya katılan bu organizasyona katılan tüm misafirlerimizin ayaklarına sağlık." diye konuştu.

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