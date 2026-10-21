6 ilden gelen 16 motorize sağlık ekibi, Samsun'da eğitim aldı

SAMSUN'da Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce Motosiklet Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (MOSGE) düzenlendi. Eğitime, 6 şehirden 16 motorize sağlık ekibi personeli katıldı.

Türkiye genelinde düzenlenen 3'üncü motosiklet ambulans sürüş güvenliği eğitimi, Samsun'da gerçekleştirildi. Trafiğin yoğun olduğu veya araçla ulaşımın güçleştiği bölgelerde vakalara daha hızlı ulaşılması amacıyla ülke genelinde yaygınlaştırılan motorize sağlık ekipleri, Tekkeköy ilçesindeki Lojistik Köy TIR garajında oluşturulan parkurda eğitim aldı. Antalya, Aydın, Diyarbakır, Konya, Muğla ve Samsun'dan katılan 16 motorize sağlık ekibine ambulans sürüş güvenliği eğitimi verildi. Türkiye genelinde 21 ilde toplam 55 motosikletli sağlık ekibi görev yapıyor. Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 112 motosikletli ambulans ekibi olarak da bilinen 'Samsun Mototim'in 1 Temmuz 2026'da haftanın 7 günü, günün 24 saati hizmet vermeye başladığını söyledi.

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'16 KURSİYERİMİZ EĞİTİM ALDI'

Samsun'da kısa sürede 800 vakaya müdahale edildiğini söyleyen Mustafa Uras, "Bizim için buradaki önemli nokta, dakikalar dediğimiz süreçte yaralıya veya hastaya o kritik zamanda en hızlı şekilde müdahale etmek. Aynı zamanda bazen trafik yoğunluğunun olduğu veyahut da araç giriş çıkışının sıkıntılı olduğu dönemlerde bir an önce yaralı ve hastaya müdahale etmek gibi bir görevimiz var. Bazen büyük toplu kazalarda hastaya triyajının yapılması işte olayın değerlendirilmesi, kaç tane yaralı olduğu ve triyajın yapılması amacıyla ekiplerin hızlı bir şekilde olay yerine müdahale etmesi gerekiyor. Bu yüzden Samsun'da böyle bir ekip kuruldu. Aynı zamanda Samsun özelinde de hafta sonları denizde maalesef boğulma vakaları çok fazla olduğu için bu alanlara da hızlı müdahale amacıyla motosiklet ve ambulans ekibini aktive ettik. Motorize sağlık ekiplerinin eğitimden geçmesi çok önemli. Farklı illerden gelen 16 kursiyerimiz burada eğitim aldı. Bu ekiplerimiz trafiğin yoğun olduğu noktalarda görev alacak. Veyahut da zorlu veya bir toplu kaza olduğu zamanda ekiplerimiz görevlendirilecek" dedi.

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EĞİTİM SÜRECİ 14 GÜN

Türkiye genelindeki üçüncü eğitimi Samsun'da gerçekleştirdiklerini belirten Sağlık Bakanlığı Motosiklet Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitim Koordinatörü Okan Kaya, "Ekiplerimizle ilk ve acil yardım müdahaledeki vakalarımıza hızlı ve ulaşılabilir bir noktada müdahale etme amacındayız. 6 ilimizden 16 personel ile katılım sağlıyoruz. Amacımız, ambulans eğitimlerinde sürüç güvenliği, kapalı alanlardaki vakalara hızlı müdahale, nüfus yoğunluğunun artmış olduğu noktalardaki ambulans meşguliyetini azaltma adına motosikletli ekiplerle hızlı müdahale konusunda hem teorik olarak hem uygulamalı olarak eğitim vermekteyiz. Eğitim sürecimiz 14 gündür. Motorize sağlık ekiplerinin 90 saniyede vaka çıkışı yapıyor. İstatistiklere baktığımızda da trafik yoğunluğu ve nüfus yoğunluğu yaşadığımız bölgelerde ortalama 2,5 ila 3 dakika içerisinde vakaya ulaşım sağlamaktadırlar. Kırmızı kod olarak adlandırdığımız, kalp durması olarak nitelendirdiğimiz ya da trafik kazası olarak nitelendirdiğimiz vakalara Sağlık Komutu Kontrol Merkezi'ndeki arkadaşlarımızın yönlendirmesiyle müdahale ediyorlar" diye konuştu.