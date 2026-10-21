Vezirköprü'de personele yönelik yangın söndürme eğitimi ve tatbikatı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, yangınlara karşı bilgilendirme ve doğru müdahale tekniklerini kazandırmak amacıyla yangın söndürme eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki uzman ekipler tarafından verilen eğitime, Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Vezirköprü Gençlik Merkezi personeli katıldı. Eğitim kapsamında katılımcılara olması muhtemel bir yangın anında yapılması gerekenler, acil durum tahliye adımları ve yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı anlatıldı. Teorik bilgilendirmenin ardından düzenlenen tatbikatta, yangına doğru müdahale yöntemleri personel tarafından uygulamalı olarak deneyimlendi. Gerçekleştirilen tatbikat sayesinde kurum personelinin acil durumlara karşı bilgi, beceri ve farkındalık düzeylerinin artırılması hedeflendi.

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Düzenlenen programa Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin ve çok sayıda kurum personeli katıldı.