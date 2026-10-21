Büyükşehir'den Canik'e önemli yatırım: Gürgenyatak Gençlik Merkezi ve Orman Parkı Başkan Doğan: "Şehrimize yeni bir nefes alanı kazandırıyoruz"

Samsun'un Canik ilçesinde hayata geçirilecek Gürgenyatak Gençlik Merkezi ve Orman Parkı Projesi'nin 1. etap çalışmaları başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Doğal dokuya uyumlu yapısı ve zengin kullanım alanlarıyla hayata geçireceğimiz projemiz, Samsun'umuzun yeni sosyal yaşam alanlarından biri olacak" dedi.

Kentin farklı noktalarında önemli projelere imza atan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Canik ilçesinde de önemli bir yatırımı hayata geçiriyor. Gürgenyatak Gençlik Merkezi ve Orman Parkı Projesi 1. etap çalışmaları başladı. Proje ile vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği, sosyal ve kültürel etkinliklere katılabileceği yeni bir yaşam alanı oluşturuluyor.

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Doğayla iç içe, her yaşa hitap eden bir yaşam alanı

Canik'in önemli noktalarından biri olan Gürgenyatak'ta hayata geçirilen proje, doğal dokuya uyumlu yapısı ve zengin kullanım alanlarıyla Samsun'un yeni sosyal yaşam alanlarından biri olacak. Çalışmaların başladığı projede; piknik alanları, çocuklar için macera oyun alanları, etkinlik platformları, yürüyüş yolları, amfiteatr, yağmur göleti, meydan, kır lokantası, mescit ve yöresel ürün satış birimi yer alıyor. Gürgenyatak Gençlik Merkezi ve Orman Parkı'nın hem Canik'in sosyal yaşamına katkı sunması hem de Samsun'un cazibe noktalarından biri haline gelmesi hedefleniyor.

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"Burası inşallah Samsun'umuzun yeni nefes alanı olacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, proje alanındaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Samsun'umuzun güzelliklerini herkese tanıtmak, bu potansiyeli daha ileri taşımak gibi bir hedefimiz var. Bu noktada Canik ilçemizde önemli bir alanda çalışmalarımıza başladık. Ekiplerimiz yoğun bir mesai yürütüyor. Çalışmalar tamamlandığında burada çok güzel bir tesis hayata geçmiş olacak. Doğal dokuya uyumlu yapısı ve zengin kullanım alanlarıyla hayata geçireceğimiz projemiz, Samsun'umuzun yeni sosyal yaşam alanlarından biri olacak. Gürgenyatak zaten insanlarımızın bildiği ve kullandığı bir bölgeydi ama bu proje ile hem kullanım fonksiyonlarını daha nitelikli hale getiriyoruz, hem de insanlarımızın vakit geçirebileceği bir alanı Canik ilçemize ve Samsun'umuza kazandırıyoruz. Burası inşallah Samsun'umuzun yeni nefes alanı olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.