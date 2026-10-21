12 buçuk yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu hükümlüsü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Samsun’un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri takip ve çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Y.K., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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