Canik Belediye Başkanı Sandıkçı esnafın taleplerini dinledi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede faaliyet gösteren esnafı ziyaret eden Sandıkçı, yürütülen çalışmalar ve mahallelerin ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Sandıkçı, mahalle buluşmalarının yanı sıra esnafı iş yerlerinde, vatandaşları da evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinlediklerini belirtti.

İlçede yürütülen çalışmaları ortak akıl anlayışıyla şekillendirdiklerini vurgulayan Sandıkçı, "İlçemizde sürdürdüğümüz çalışmalarımızın yol haritasını birlikte belirlediğimiz bu buluşmalarımızda, ayrıca hemşehrilerimizin taleplerini ve önerilerini dinliyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik değerlendirmelerde bulunuyor, ortak akıl anlayışıyla çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Vatandaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak." ifadelerini kullandı.