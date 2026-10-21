Samsun'da kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'da kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 21.10.2026 - 13:45 Güncelleme:
Samsun'da kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlkadım ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hühümlüyü saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından Samsun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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