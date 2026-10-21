Samsun'da 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün İlkadım ilçesinde olduğu belirlendi.

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