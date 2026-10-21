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        Samsun'da 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Samsun'da 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün İlkadım ilçesinde olduğu belirlendi.

        Ekiplerce 20 Ekim'de yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından Samsun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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