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        Samsun'da Gürgenyatak Gençlik Merkezi ve Orman Parkı Projesi'nin yapımına başlandı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Canik ilçesinde hayata geçirilecek "Gürgenyatak Gençlik Merkezi ve Orman Parkı" projesinin birinci etap çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Samsun'da Gürgenyatak Gençlik Merkezi ve Orman Parkı Projesi'nin yapımına başlandı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Canik ilçesinde hayata geçirilecek "Gürgenyatak Gençlik Merkezi ve Orman Parkı" projesinin birinci etap çalışmalarına başlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği, sosyal ve kültürel etkinliklere katılabileceği yeni bir yaşam alanı oluşturulması amacıyla başlatılan projede çalışmalar sürüyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, proje alanını ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

        Proje kapsamında piknik alanları, çocuklar için macera oyun alanları, etkinlik platformları, yürüyüş yolları, amfitiyatro, yağmur göleti, meydan, kır lokantası, mescit ve yöresel ürün satış birimi yer alacak.

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        Projenin tamamlanmasıyla bölgenin sosyal yaşamına katkı sağlanması ve Samsun'un yeni cazibe merkezlerinden biri haline gelmesi amaçlanıyor.

        Doğan, Samsun'un doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.

        Gürgenyatak'ın vatandaşlar tarafından bilinen ve kullanılan bir bölge olduğunu anlatan Doğan, şunları kaydetti:

        "Samsun'umuzun güzelliklerini herkese tanıtmak, bu potansiyeli daha ileri taşımak gibi bir hedefimiz var. Bu noktada Canik ilçemizde önemli bir alanda çalışmalarımıza başladık. Çalışmalar tamamlandığında burada çok güzel bir tesis hayata geçmiş olacak. Doğal dokuya uyumlu yapısı ve zengin kullanım alanlarıyla hayata geçireceğimiz projemiz, Samsun'umuzun yeni sosyal yaşam alanlarından biri olacak."

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        Doğan, projeyle bölgedeki kullanım alanlarının daha nitelikli hale getirileceğini vurgulayarak, "Bu proje ile hem kullanım fonksiyonlarını daha nitelikli hale getiriyoruz hem de insanlarımızın vakit geçirebileceği bir alanı Canik ilçemize ve Samsun'umuza kazandırıyoruz. Burası inşallah Samsun'umuzun yeni nefes alanı olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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