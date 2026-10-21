Samsun'da fındık dolandırıcılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Ekim'de 2 şüphelinin bir vatandaşla fındık satın almak için anlaştıkları ancak ürünün parasını ödemedikleri ve tartım sırasında anlaşılan miktardan 100 kilogram fazla fındık aldıkları bilgisine ulaştı.

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