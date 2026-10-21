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        Samsun'da fındık dolandırıcılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık alımında dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Samsun'da fındık dolandırıcılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık alımında dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Ekim'de 2 şüphelinin bir vatandaşla fındık satın almak için anlaştıkları ancak ürünün parasını ödemedikleri ve tartım sırasında anlaşılan miktardan 100 kilogram fazla fındık aldıkları bilgisine ulaştı.

        Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu 2 şüpheli, yaklaşık 300 kilogram fındığı satmaya çalıştıkları sırada yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen yaklaşık 300 kilogram fındık sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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