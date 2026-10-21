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        Bafra'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:03 Güncelleme:
        Bafra'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        ​İl Emniyet Müdürlüğü Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        ​Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'yi (37) yakaladı.

        ​Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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