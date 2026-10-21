Bafra'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'yi (37) yakaladı.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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