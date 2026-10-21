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        Başkan Sandıkçı: "Esnaf kardeşlerimizle buluşup, talep ve önerilerini dinliyoruz"

        Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki esnafla bir araya gelerek, talep ve önerileri dinledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Başkan Sandıkçı: "Esnaf kardeşlerimizle buluşup, talep ve önerilerini dinliyoruz"

        Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki esnafla bir araya gelerek, talep ve önerileri dinledi.

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki esnafla buluştu. İlçe esnafını iş yerlerinde ziyaret eden Başkan Sandıkçı, onların taleplerini ve önerilerini dinledi. İstişare kültürüyle önemli işlere imza atmayı sürdürdüklerini kaydeden Başkan Sandıkçı, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

        Mahalle buluşmalarının yanı sıra esnafı iş yerlerinde, ilçe sakinlerini evlerinde ziyaret ederek sahada yürüttükleri çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduklarını aktaran Başkan Sandıkçı, "Canik'imizde gönül ziyaretlerimizi sürdürüyor, hemşehrilerimizle ve esnaf kardeşlerimizle buluşmaya devam ediyoruz. İlçemizde sürdürdüğümüz çalışmalarımızın yol haritasını birlikte belirlediğimiz bu buluşmalarımızda, ayrıca hemşehrilerimizin taleplerini ve önerilerini dinliyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik değerlendirmelerde bulunuyor, ortak akıl anlayışıyla çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Hemşehrilerimizle ve esnaf kardeşlerimizle kardeşlik iklimi içerisinde ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Bizleri muhabbetle karşılayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, esnaf kardeşlerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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