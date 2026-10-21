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        Bafra'da uyuşturucudan aranan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, uyuşturucudan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 37 yaşındaki şahıs yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:24 Güncelleme:
        Bafra'da uyuşturucudan aranan hükümlü yakalandı

        Samsun’un Bafra ilçesinde, uyuşturucudan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 37 yaşındaki şahıs yakalandı.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.D. yakalandı.

        Adliyedeki işlemleri tamamlanan M.D. kapalı cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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