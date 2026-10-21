Bafra'da uyuşturucudan aranan hükümlü yakalandı

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.D. yakalandı.

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