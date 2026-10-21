Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da Ar-Ge Maraton 3 başladı: Başarılı projelere toplam 370 bin TL destek

        Samsun'da Ar-Ge Maraton 3 başladı: Başarılı projelere toplam 370 bin TL destek

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜTTO), Samsun Üniversitesi ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) iş birliğiyle düzenlenen ArGe Maraton Hızlandırma Programı'nın üçüncüsü için başvurular başladı. Elektrik dağıtım sektörüne yönelik teknoloji odaklı projelerin destekleneceği programda başarılı ekiplere toplam 370 bin TL ödül verilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Samsun'da Ar-Ge Maraton 3 başladı: Başarılı projelere toplam 370 bin TL destek

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜTTO), Samsun Üniversitesi ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) iş birliğiyle düzenlenen ArGe Maraton Hızlandırma Programı'nın üçüncüsü için başvurular başladı. Elektrik dağıtım sektörüne yönelik teknoloji odaklı projelerin destekleneceği programda başarılı ekiplere toplam 370 bin TL ödül verilecek.

        Türkiye genelindeki lisans ve lisansüstü öğrenciler, akademisyenler, girişimciler ve erken aşama girişimler, elektrik dağıtım ağlarının operasyonel verimliliğini artırmaya yönelik projeleriyle programa katılabilecek. Elektrik dağıtım sektörüne yönelik teknoloji odaklı projelerin destekleneceği yarışma kapsamında, şebeke güvenilirliğinin artırılması, elektrik kesintilerinin ve teknik kayıpların azaltılması, akıllı şebeke ve sayaç sistemlerinin geliştirilmesi ile yenilenebilir enerji kaynaklarının dağıtım hatlarına entegrasyonunun kolaylaştırılması hedefleniyor.

        REKLAM

        Programa sunulacak projelerin prototip aşamasında olması ve elektrik dağıtım sektörünün temel operasyonel ihtiyaçlarına çözüm sunması bekleniyor. Projeler; ‘dijital dönüşüm ve yapay zekâ uygulamaları', ‘sürdürülebilir enerji ve karbon salımının azaltılması', ‘enerji verimliliği ve akıllı şebekeler', ‘yeşil teknolojiler ve enerji depolama', ‘siber güvenlik ve kritik altyapıların korunması', ‘ileri malzeme teknolojileri ve akıllı sayaç sistemleri' ile ‘müşteri deneyimi ve dijital hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi' olmak üzere 7 alanda değerlendirilecek.

        Eğitim ve mentörlük desteği sağlanacak

        Programa kabul edilen proje ekipleri, sektörel eğitimler ve uzman mentörlüğünden yararlanırken saha profesyonelleriyle doğrudan çalışma imkanı da bulacak. Geliştirme sürecinin sonunda düzenlenecek "Demo Day" etkinliğinde ekipler projelerini jüriye sunacak. Değerlendirme süreci, OMÜTTO, Samsun Üniversitesi ve YEDAŞ bünyesindeki sektör uzmanları ile akademisyenlerden oluşan 7 kişilik bağımsız kurul tarafından yürütülecek.

        REKLAM

        Yarışmada birinci olan takıma 150 bin TL, ikinciye 100 bin TL, üçüncüye 50 bin TL ödül verilecek. Dördüncü ile onuncu sıralar arasında yer alan 7 projeye ise toplam 70 bin TL mansiyon ödülü dağıtılacak.

        Öte yandan yarışmaya son başvuru tarihi ise 31 Ekim 2026 olarak açıklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…

        Benzer Haberler

        İlkadım'da okul kantinlerine sıkı denetim
        İlkadım'da okul kantinlerine sıkı denetim
        12 buçuk yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu hükümlüsü yakalandı
        12 buçuk yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu hükümlüsü yakalandı
        6 ilden gelen 16 motorize sağlık ekibi, Samsun'da eğitim aldı
        6 ilden gelen 16 motorize sağlık ekibi, Samsun'da eğitim aldı
        TOÇ BİR-SEN Samsun Şubesinde Ahmet Geçer yeniden başkanlığa seçildi
        TOÇ BİR-SEN Samsun Şubesinde Ahmet Geçer yeniden başkanlığa seçildi
        Vezirköprü'de personele yönelik yangın söndürme eğitimi ve tatbikatı
        Vezirköprü'de personele yönelik yangın söndürme eğitimi ve tatbikatı
        90 saniyede hazırlanıp 3 dakikada vakanın yanında oluyorlar Motosikletli am...
        90 saniyede hazırlanıp 3 dakikada vakanın yanında oluyorlar Motosikletli am...