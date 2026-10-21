Samsun'da Ar-Ge Maraton 3 başladı: Başarılı projelere toplam 370 bin TL destek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜTTO), Samsun Üniversitesi ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) iş birliğiyle düzenlenen ArGe Maraton Hızlandırma Programı'nın üçüncüsü için başvurular başladı. Elektrik dağıtım sektörüne yönelik teknoloji odaklı projelerin destekleneceği programda başarılı ekiplere toplam 370 bin TL ödül verilecek.

Türkiye genelindeki lisans ve lisansüstü öğrenciler, akademisyenler, girişimciler ve erken aşama girişimler, elektrik dağıtım ağlarının operasyonel verimliliğini artırmaya yönelik projeleriyle programa katılabilecek. Elektrik dağıtım sektörüne yönelik teknoloji odaklı projelerin destekleneceği yarışma kapsamında, şebeke güvenilirliğinin artırılması, elektrik kesintilerinin ve teknik kayıpların azaltılması, akıllı şebeke ve sayaç sistemlerinin geliştirilmesi ile yenilenebilir enerji kaynaklarının dağıtım hatlarına entegrasyonunun kolaylaştırılması hedefleniyor.

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Programa sunulacak projelerin prototip aşamasında olması ve elektrik dağıtım sektörünün temel operasyonel ihtiyaçlarına çözüm sunması bekleniyor. Projeler; ‘dijital dönüşüm ve yapay zekâ uygulamaları', ‘sürdürülebilir enerji ve karbon salımının azaltılması', ‘enerji verimliliği ve akıllı şebekeler', ‘yeşil teknolojiler ve enerji depolama', ‘siber güvenlik ve kritik altyapıların korunması', ‘ileri malzeme teknolojileri ve akıllı sayaç sistemleri' ile ‘müşteri deneyimi ve dijital hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi' olmak üzere 7 alanda değerlendirilecek.

Eğitim ve mentörlük desteği sağlanacak

Programa kabul edilen proje ekipleri, sektörel eğitimler ve uzman mentörlüğünden yararlanırken saha profesyonelleriyle doğrudan çalışma imkanı da bulacak. Geliştirme sürecinin sonunda düzenlenecek "Demo Day" etkinliğinde ekipler projelerini jüriye sunacak. Değerlendirme süreci, OMÜTTO, Samsun Üniversitesi ve YEDAŞ bünyesindeki sektör uzmanları ile akademisyenlerden oluşan 7 kişilik bağımsız kurul tarafından yürütülecek.

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Yarışmada birinci olan takıma 150 bin TL, ikinciye 100 bin TL, üçüncüye 50 bin TL ödül verilecek. Dördüncü ile onuncu sıralar arasında yer alan 7 projeye ise toplam 70 bin TL mansiyon ödülü dağıtılacak.

Öte yandan yarışmaya son başvuru tarihi ise 31 Ekim 2026 olarak açıklandı.