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        19 Mayıs'ta kahverengi kokarcaya karşı ortak mücadele ediliyor

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, belediye ve üreticilerin iş birliğiyle çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:46 Güncelleme:
        19 Mayıs'ta kahverengi kokarcaya karşı ortak mücadele ediliyor

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, belediye ve üreticilerin iş birliğiyle çalışma yürütülüyor.

        19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince düzenlenen çiftçi bilgilendirme toplantısıyla başlayan süreçte, üreticilere kahverengi kokarcayla etkin mücadele yöntemleri hakkında bilgi verildi. Teknik ekiplerin yönlendirmeleri doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, sahada uygulanacak mücadele planlarını oluşturdu.

        Kahverengi kokarcanın kışlama alanlarının azaltılması ve zararlının kontrol altına alınması amacıyla 19 Mayıs Belediyesi tarafından da çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda metruk ve kullanılmayan binalar ile okul ve camilerde biyosidal ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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        Sahada yürütülecek ortak mücadele kapsamında 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Beylik Mahallesi Muhtarlığına makine, ekipman ve biyosidal ürün desteği sağlandı.

        Beylik Mahallesi Muhtarı Salih Karakartal ve mahalledeki üreticilerin de katkı sunduğu çalışmalarla, kahverengi kokarcanın kontrol altına alınması ve tarımsal üretimin korunması hedefleniyor.

        Kurumlar ile üreticilerin iş birliğinde yürütülen mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri

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