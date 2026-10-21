Samsun'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un Bafra ilçesinde, iki katlı müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 21.10.2026 - 10:27 Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde, iki katlı müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Büyük Camii Mahallesi Müftü Sokak'ta bulunan Hüseyin S'ye ait iki katlı müstakil binada, piknik tüpünün alev alması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan ve söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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