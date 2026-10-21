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        Samsun'da SAYSAD TSM Korosu'ndan kuruluş konseri

        Samsun'da Yaşayan Sanatçılar Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (SAYSAD) Türk Sanat Müziği Korosu, Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında ilk konserini vererek sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 08:48 Güncelleme:
        Samsun'da SAYSAD TSM Korosu'ndan kuruluş konseri

        Samsun'da Yaşayan Sanatçılar Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (SAYSAD) Türk Sanat Müziği Korosu, Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında ilk konserini vererek sanatseverlerle buluştu.

        Samsun'da bu yıl 27 Mart tarihinde kurulan SAYSAD, kendi bünyesindeki Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu'nun kuruluş konserini Atakum Belediyesi Ata Sahne Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ve yoğun katılımla gerçekleşen konserde salonu dolduran davetliler birbirinden seçkin eserlerle coşku dolu bir gece yaşadı.

        "Sanatın birleştirici gücünü yaşatıyoruz"

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        Gecenin açılış konuşmasını yapan SAYSAD Dernek Başkanı Sezin Sezer Meydan, Türk sanat müziğini yaşatmak ve sanatın birleştirici gücünü daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla yola çıktıklarını vurguladı. Aylarca süren yoğun bir çalışmanın ardından dinleyicilerin karşısına çıkmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Meydan, "Bugün bizim için çok özel ve gurur verici bir gün. Aylarca emek vererek hazırladığımız bu konserimizi sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel gecenin hazırlanmasında büyük emeği olan Şefimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçısı Caner Meydan'a, saz heyetimize, sahnede yer alan korist ve solistlerimize ve 7 aylık hazırlık sürecinde bizleri yalnız bırakmayan tüm SAYSAD ailemize teşekkür ediyorum" dedi.

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        SAYSAD kültür ve sanata kapılarını açıyor

        Gecede yapılan sunumda SAYSAD'ın vizyonuna da değinildi. Sanatın sadece sahnede icra edilen bir gösteri değil; paylaşım, dayanışma, dostluk ve ortak kültüre sahip çıkma alanı olduğu belirtildi. Dernek bünyesinde Şef Caner Meydan yönetimindeki TSM Korosu çalışmalarının yanı sıra Türk Halk Müziği Korosu, çocuk korosu, çeşitli enstrüman kursları, kara kalem, ebru ve yağlı boya gibi branşları kapsayan resim atölyelerinin de aktif olarak sürdüğü kaydedilerek, sanatla buluşmak isteyen her yaştan vatandaşa kapıların açık olduğu ifade edildi.

        Programda, konserin hayata geçirilmesinde katkı sunan Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, Atakum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gömeç ile Ata Sahne Sanat Merkezi yönetimi ve çalışanlarına teşekkür edildi.

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        Koro ve solistlerin seslendirdiği şarkılara salondaki dinleyicilerin de eşlik ettiği gece, alkışlar eşliğinde sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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