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        Kavak'ın gastronomi ve kırsal turizm potansiyeli değerlendirildi

        Samsun'un Kavak ilçesinde, gastronomi ve kırsal turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik toplantı ve saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:36 Güncelleme:
        Kavak'ın gastronomi ve kırsal turizm potansiyeli değerlendirildi

        Samsun'un Kavak ilçesinde, gastronomi ve kırsal turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik toplantı ve saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

        Samsun Turizm Eylem Planı kapsamında yürütülen "GastroSAMSUN" çalışmaları çerçevesinde Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün ve Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği Proje Müdürü Ebru Akman'ın ev sahipliğinde program düzenlendi.

        Programa İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Ticaret İl Müdürlüğü temsilcileri, akademisyenler, Samsun Turizmciler Derneği temsilcileri ile restoran şefleri katıldı.

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        Toplantıda, ilçenin gastronomi turizmi potansiyelinin geliştirilmesi, coğrafi işaret alma potansiyeli bulunan yöresel ürünlerin değerlendirilmesi ve gastronomi rotası oluşturulmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

        Ayrıca festival, hasat ve tadım etkinliklerine ilişkin takvim hazırlanması ile ilçede Yöresel Ürünler Çarşısı kurulmasına yönelik öneriler görüşüldü.

        Toplantının ardından Güven Göleti Tesisleri'ndeki kıl çadırda ilçenin yöresel lezzetleri tanıtıldı.

        Katılımcılar, kadın girişimcilere ait aronya ve çilek bahçeleri ile lavanta bahçesini de ziyaret ederek, ilçede yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkiler ile üretilen bitkisel yağlar hakkında bilgi aldı.

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        Kavak Kadın Kooperatifini de ziyaret eden katılımcılar, kooperatifin üretim faaliyetleri ve yöresel ürünlerini inceledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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