Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da yürekleri ağza getiren anlar Tramvayın altında kalan yavru kedi sağ çıktı

        Samsun'da yürekleri ağza getiren anlar Tramvayın altında kalan yavru kedi sağ çıktı

        Samsun'da tramvayın altında kalan yavru kedi, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:00 Güncelleme:
        Samsun'da yürekleri ağza getiren anlar Tramvayın altında kalan yavru kedi sağ çıktı

        Samsun'da tramvayın altında kalan yavru kedi, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

        Tramvayın geçişinin ardından rayların ortasında canlı olduğu görülen minik kedi, herkese derin bir nefes aldırdı.

        Olay, Samsun Cumhuriyet Meydanı İstasyonu'ndaki hemzemin geçitte meydana geldi. İstasyondan hareket eden tramvayın altına giren yavru kedi, güvenlik görevlileri ve vatandaşların çabalarına rağmen aracın altına doğru kaçtı.

        Tramvayın yavaş yavaş hareket etmesiyle çevredeki heyecan ve endişe arttı. Meraklı gözlerle yaşananları izleyen vatandaşlardan bazıları, minik kedinin ezilmiş olabileceğini düşündü.

        REKLAM

        Ancak tramvay geçtikten sonra ortaya çıkan manzara herkesi şaşkına çevirdi. Rayların tam ortasında sinmiş halde duran yavru kedinin hayatta olduğu görüldü. Korku dolu bekleyiş bir anda sevinç ve şaşkınlığa dönüştü.

        Vatandaşlar kedinin yanına koşarken, minik kedi bu kez raylara doğru uzaklaşmaya çalıştı. Bir güvenlik görevlisi tarafından yakalanan yavru kedi, muhtemel bir tehlikeden korunması için tramvay hattının dışına bırakıldı.

        Yürekleri ağza getiren olay, yavru kedinin sağ kurtulmasıyla mutlu sonla bitti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf

        Benzer Haberler

        Samsun'da SAYSAD TSM Korosu'ndan kuruluş konseri
        Samsun'da SAYSAD TSM Korosu'ndan kuruluş konseri
        Samsun'da 4 firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da 4 firari hükümlü yakalandı
        1. Samsun Sanat Çalıştayı başladı
        1. Samsun Sanat Çalıştayı başladı
        Geleneksel çocuk oyunları sınıflara taşınıyor Geleneksel oyun kültürünü yaş...
        Geleneksel çocuk oyunları sınıflara taşınıyor Geleneksel oyun kültürünü yaş...
        Bafra ve İlkadım'da uyuşturucu operasyonu
        Bafra ve İlkadım'da uyuşturucu operasyonu
        Tavlı ve Doğan'dan Samsun TSO'da yeni döneme tebrik Samsun iş dünyasında ye...
        Tavlı ve Doğan'dan Samsun TSO'da yeni döneme tebrik Samsun iş dünyasında ye...