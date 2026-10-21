Samsun'da yürekleri ağza getiren anlar Tramvayın altında kalan yavru kedi sağ çıktı

Samsun'da tramvayın altında kalan yavru kedi, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Tramvayın geçişinin ardından rayların ortasında canlı olduğu görülen minik kedi, herkese derin bir nefes aldırdı.

Olay, Samsun Cumhuriyet Meydanı İstasyonu'ndaki hemzemin geçitte meydana geldi. İstasyondan hareket eden tramvayın altına giren yavru kedi, güvenlik görevlileri ve vatandaşların çabalarına rağmen aracın altına doğru kaçtı.

Tramvayın yavaş yavaş hareket etmesiyle çevredeki heyecan ve endişe arttı. Meraklı gözlerle yaşananları izleyen vatandaşlardan bazıları, minik kedinin ezilmiş olabileceğini düşündü.

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Ancak tramvay geçtikten sonra ortaya çıkan manzara herkesi şaşkına çevirdi. Rayların tam ortasında sinmiş halde duran yavru kedinin hayatta olduğu görüldü. Korku dolu bekleyiş bir anda sevinç ve şaşkınlığa dönüştü.

Vatandaşlar kedinin yanına koşarken, minik kedi bu kez raylara doğru uzaklaşmaya çalıştı. Bir güvenlik görevlisi tarafından yakalanan yavru kedi, muhtemel bir tehlikeden korunması için tramvay hattının dışına bırakıldı.

Yürekleri ağza getiren olay, yavru kedinin sağ kurtulmasıyla mutlu sonla bitti.