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        Gölalan Şelalesi'nde görsel şölen

        SAMSUN'un Canik ilçesinde 16 yıl önce foto safari yapan fotoğraf tutkunları tarafından keşfedilen Gölalan Şelaleleri, görsel şölen oluşturuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:54 Güncelleme:
        Gölalan Şelalesi'nde görsel şölen

        SAMSUN’un Canik ilçesinde 16 yıl önce foto safari yapan fotoğraf tutkunları tarafından keşfedilen Gölalan Şelaleleri, görsel şölen oluşturuyor.

        Canik ilçe merkezine 18 kilometrelik mesafede bulunan Gölalan Şelaleleri, doğa yürüyüşü ve piknik alanı gibi birçok imkan sunuyor. Yaklaşık 16 yıl önce foto safari yapan fotoğrafçılar tarafından keşfedilen şelaleler, 326 ile 366 rakım arasında bulunuyor. 12 takımdan oluşan Gölalan Şelaleleri’nin en büyüğü 20 metre yükseklikten dökülüyor. Çok sayıda fotoğraf tutkunu şelaleleri görüntülemek için metrelerce yüksekliğe çıkıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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