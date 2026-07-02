"Astoria Grande" kruvaziyeri 585 yolcusuyla Samsun Limanı'na demirledi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" kruvaziyeri, Samsun'a geldi. Samsun Limanı'na demirleyen gemideki 585 yolcu ile 437 kişilik mürettebat, liman görevlilerince karşılandı. Samsun'a gelen turistler, işlemlerin tamamlanması sonrasında kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek, alışveriş yapmak için limandan ayrıldı. "Astoria Grande"nin akşam saatlerinde demir alarak Trabzon'a gideceği öğrenildi.

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