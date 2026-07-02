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        "Astoria Grande" kruvaziyeri 585 yolcusuyla Samsun Limanı'na demirledi

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" kruvaziyeri, Samsun'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 17:00 Güncelleme:
        "Astoria Grande" kruvaziyeri 585 yolcusuyla Samsun Limanı'na demirledi

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" kruvaziyeri, Samsun'a geldi.

        Samsun Limanı'na demirleyen gemideki 585 yolcu ile 437 kişilik mürettebat, liman görevlilerince karşılandı.

        Samsun'a gelen turistler, işlemlerin tamamlanması sonrasında kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek, alışveriş yapmak için limandan ayrıldı.

        "Astoria Grande"nin akşam saatlerinde demir alarak Trabzon'a gideceği öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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