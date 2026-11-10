Atık camlar ve kıyı odunları sanata dönüşüyor

Dünyanın en büyük küresel iklim zirvesi olan 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Samsun'dan sanata dönüştürülen atık malzemeler dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında dünyanın en büyük küresel iklim zirvesi olan COP31, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya EXPO Merkezi'nde kapılarını açtı. Zirvede Samsun Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER) ve Engiz Kadın Kooperatifi (ENKA), sürdürülebilir çevre projeleri ve geri dönüşüm odaklı sanat çalışmalarıyla yerini aldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD Programı'nın LEADER Yaklaşımı kapsamında finanse edilen OMYEGDER, Solak Köyü Sıfır Atık Alanı'nda kurduğu stantla Türkiye'nin Sıfır Atık vizyonunu ve döngüsel ekonomi modelini uluslararası katılımcılara tanıtıyor.

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İklim krizine karşı küresel iş birliğini güçlendirmeyi ve somut yatırımları teşvik etmeyi amaçlayan zirvede, Samsun ekibi çevre bilinci ile yerel zanaatları harmanlayan interaktif atölye çalışmaları sunuyor. Mobil alevde cam şekillendirme atölyesinde ziyaretçilere canlı cam işleme deneyimi sunulurken, bölgeden toplanan atık camlar usta ellerde estetik objelere, Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki kuş ve lale/çiçek figürlerine dönüştürülüyor. Driftwood art (kıyı odunu sanatı) ile dalgaların sahile taşıdığı kıyı odunları, doğal taşlar ve çakıllar kullanılarak Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki biyoçeşitliliğe ve kuş türlerine dikkat çeken özel eserler sergileniyor. Dönüşüm hikâyesi ve yerel zanaatlar sergisinde, atık materyallerin sanatsal dönüşümü ve ENKA iş birliğiyle üretilen sıfır atık temalı el sanatı ürünleri sergide yer alıyor.

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Zirvede Türkiye'nin su ve gıda güvenliği, döngüsel ekonomi ve sıfır atık hedeflerini vurgulayan OMYEGDER standı, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal yaşam alanlarının korunması konusunda farkındalık oluşturuyor. Kıyı odunları ve atık camlardan üretilen Kızılırmak Deltası kuş tasvirleri, atıkların sadece geri dönüştürülmekle kalmayıp biyoçeşitlilik bilincini artıran birer anlatı aracına dönüştüğünü ortaya koyuyor. Solak Köyü Sıfır Atık Alanı'ndaki stant, zirve sonuna kadar canlı atölye performansları ve sergileriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.