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        (Düzeltme) Doktoru bıçaklayan şüpheli tutuklandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde asistan doktoru bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:21 Güncelleme:
        (Düzeltme) Doktoru bıçaklayan şüpheli tutuklandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde asistan doktoru bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle'de bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, çok sayıda suç kaydı bulunan M.F.İ. (39), bir hastanenin genel cerrahi bölümünde asistan doktor olan M.C.'yi (35) sol kolundan hayati tehlike oluşturacak şekilde bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan doktor, ambulansla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

        Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan M.F.İ. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüphelinin, yaklaşık 3 ay önce cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında çıktığı öğrenildi.

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        M.F.İ., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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