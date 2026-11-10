Oğlunu darbettiği iddia edilen baba adli kontrolle serbest bırakıldı

Olay, ilçeye bağlı Kargılı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.Ş., oğlu S.Ş.'yi darbetti. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen baba, oğlunun kendisine saldırdığını ileri sürdü.

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