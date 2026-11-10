Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Kavak'ta anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen tören ve programlarla anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen tören ve programlarla anıldı.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Atatürk Parkı'nda çelenk sunma töreni yapıldı.
Çelenk sunma töreninin ardından Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Konferans Salonu'nda öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan anma programı gerçekleştirildi.
Programa, Kavak Kaymakamı Taha Genç, Cumhuriyet Savcısı Emre Tunahan Gültekin, Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Töre, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.