Şehit Emre Albayrak'ın adı OMÜ Ladik MYO'da kütüphanede yaşatılacak

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şehit olan Özel Harekât Polis Memuru Emre Albayrak'ın adını ve hatırasını yaşatmak amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ladik Meslek Yüksekokulunda(MYO) oluşturulan kütüphane törenle açıldı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Samsun İl Başkanlığı tarafından "Unutulmayan Kahramanlar Şehit Kütüphaneleri" projesi kapsamında hayata geçirilen kütüphaneye Ladik MYO ev sahipliği yaptı. Proje Koordinatörü Aysun Doğan'ın yönetiminde yürütülen çalışma ile şehit Emre Albayrak'ın adı, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunacak bir kütüphanede yaşatılacak.

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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

"Şehidimizin ismini burada sonsuza kadar yaşatacağız"

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, konuşmasında şehit Emre Albayrak'ın adını üniversite bünyesinde bir kütüphanede yaşatmanın gururunu ve onu kaybetmenin üzüntüsünü bir arada yaşadıklarını belirterek, "Şehidimiz Emrah Albayrak'ın ismiyle burada bir kütüphane açacağız. Bu kütüphane sonsuza kadar çocuklara hizmet edecek ve şehidimizin ismini burada anma şansı elde edeceğiz. Şehidimizi geri getirmek mümkün değil ama onun ismini yaşatmak mümkün" dedi.

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"Bir ilim ve üretim yuvası olacak"

Ladik MYO Müdürü Prof. Dr. Hanife Nalan Genç, kütüphanenin yüksekokul adına gurur ve sorumluluk taşıyan anlamlı bir çalışma olduğunu vurgulayarak, "Aziz şehidimiz Emrah Albayrak'ın adını, öğrencilerimizin okuyacağı, araştıracağı ve kendilerini geliştireceği kütüphanede yaşatacak olmanın sorumluluğunu ve onurunu hissediyoruz. Bu çalışmanın başka üniversitelerde de örnek olmasını ve şehitlerimizin hatırasını yaşatan yeni kütüphanelere vesile olmasını diliyoruz" diye konuştu.

"Şehidimizin adını ilimle, irfanla ve gelecekle buluşturuyoruz"

Ladik Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan ise kütüphanenin şehidin hatırasını gelecek nesillere taşıyacağını belirterek, "Bugün burada sadece bir kütüphanenin açılışını yapmıyoruz. Vatanı, bayrağı, bağımsızlığı uğruna canını feda eden aziz şehidimiz Emre Albayrak'ın adını ilimle, irfanla ve gelecekle buluşturuyoruz. Üniversitelerimiz bünyesinde ilk defa hayata geçirilen bu şehit kütüphanesi projesinin hafızanın ve vefanın en güzel örneklerinden biri olacağına inanıyorum. Şehitlerimizin vatan uğruna verdiği mücadeleyi gençlerimiz burada kalemle, kitapla, fikirle sürdüreceklerdir" şeklinde konuştu.

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"Şehidimizin aziz hatırasını yaşatmanın gururunu yaşıyoruz"

‘Unutulmayan Kahramanlar Şehit Kütüphaneleri' Proje Koordinatörü Aysun Doğan da projenin ülke genelinde sürdürüldüğünü ifade ederek, "Aziz şehidimiz Emrah Albayrak'ın adını bugün Ladik Meslek Yüksekokulunda yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün burada şehidimizi, şehitlerimizi anmak ve minnettarlığımızı ifade etmek için bir araya geldik. Şehitlik, mukaddes değerler, vatan savunması, istiklal ve bayrak uğruna çıkılan yolda ölümün üzerine korkusuzca yürüyenlerin unvanıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kütüphanenin oluşturulmasına katkı sunan kişi ve kurumlara plaket takdim edildi. Ardından gerçekleştirilen açılışla Şehit Özel Harekât Polis Memuru Emre Albayrak Kütüphanesi hizmete açıldı.

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Açılış programına ayrıca Ladik Kaymakamı Serkan Kaya, OMÜ Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, emniyet mensupları, protokol üyeleri ve şehit Emre Albayrak'ın ailesi katıldı.