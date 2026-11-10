Samsun'da sonbahar ve kar güzelliği

Samsun'un Alaçam ilçesinin kırsal kesimlerinde sonbahar renkleri ile kar örtüsünün buluştuğu eşsiz manzara dronla havadan görüntülendi.

Alaçam'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte doğa beyaza bürünürken, ağaçlarda kalan sonbahar renkleri de kartpostallık renkli görüntüler oluşturdu. Yeşil, sarı ve kahverenginin beyaz örtüyle buluştuğu kırsal alanlar, havadan görüntülendi. Kar ve sonbahar manzarasının bir arada görüldüğü görüntüler izleyenlere görsel şölen sundu.