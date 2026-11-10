Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde Samsun'da çeşitli etkinliklerle anıldı.

Samsun'da "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla Onur Anıtı'nda tören düzenledi. Anıta çelenk sunumuyla başlayan törende Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Alper, anıta çelenk bıraktı. Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anıt şeref defterini imzalayan Vali Orhan Tavlı, "Aziz Atatürk, ilk adımını 19 Mayıs 1919'da, 19 Mayıs ve İstiklal Şehri Samsun'umuzda attığınız Milli Mücadele'yi aziz milletimizle birlikte her safhası kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle taçlandırarak 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi doğrultusunda kurmuş olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti sayesinde, bugün de büyük bir millet ve devlet olmanın haklı onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyetimizi köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla insanlığın bir umut kaynağı olarak muhafaza edeceğimize, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde tüm gücümüzle çalışacağımıza ve Türkiye Cumhuriyetini çok daha aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacağımıza huzurunuzda bir kez daha söz veriyoruz. Milli Mücadele'mizin ve Büyük Taarruz'un Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi zatı aliniz ve silah arkadaşlarınız ile birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarını, gazi milletvekillerimizi, ordumuzun kahraman askerlerini, asırlardır istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi, İstiklal Madalyalı Samsun Mavnacılar Loncası'nın yiğit ve kahraman evlatlarını, Samsunlu Milli Mücadele kahramanlarımızı ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle yâd ediyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu uzun ömürler diliyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet, makamınız âli olsun" dedi.

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Onur Anıtı'ndaki törenin ardından anma programı, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Büyük Salon'da devam etti. AKM Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki fotoğraf sergisi açıldı. Serginin açılışının ardından ise 10 Kasım Atatürk'ü Anma Oratoryosu sahnelendi.