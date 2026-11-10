Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Bafra'da anıldı

Törene Bafra Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Benal Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Mustafa Erden, daire ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Gazi Ortaokulu tarafından hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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