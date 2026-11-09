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        Şehit Emre Albayrak'ın adı kütüphanede yaşayacak

        İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan özel harekat polisi Emre Albayrak'ın adı memleketi Ladik'te kütüphanede yaşatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Şehit Emre Albayrak'ın adı kütüphanede yaşayacak

        İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan özel harekat polisi Emre Albayrak'ın adı memleketi Ladik'te kütüphanede yaşatılacak.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ladik Meslek Yüksekokulunda, EMŞAV Samsun İl Başkanlığınca şehit polis memuru Emre Albayrak'ın anısını yaşatmak amacıyla yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

        Unutulmayan Kahramanlar Kütüphanesi Proje Koordinatörü Aysun Doğan yönetiminde yürütülen projeye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ladik Meslek Yüksekokulu ev sahipliği yaptı.

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        Açılış programına, Ladik Kaymakamı Serkan Kaya, Ladik Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan, emniyet mensupları, protokol üyeleri ve şehidin ailesi katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, kütüphanenin yapımında emeği geçen kişi ve kurumlara plaket takdim edildi.

        Ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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