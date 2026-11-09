Şehit Emre Albayrak'ın adı kütüphanede yaşayacak

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, kütüphanenin yapımında emeği geçen kişi ve kurumlara plaket takdim edildi.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan özel harekat polisi Emre Albayrak'ın adı memleketi Ladik'te kütüphanede yaşatılacak.

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