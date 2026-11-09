Samsun Meclisi'nde gündem: Heyelan

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi'nin bu ayki açılış toplantısında son dönemde artan heyelan konuları ele alındı. Ayrıca gündeme alınan 55 madde, daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

SBB Kasım Ayı 1. Birleşimi 1. Oturumu, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında meclis binasında yapıldı. Tüm ilçelerin 2027 mali bütçelerinin de görüşüleceği bu ayki karar meclisi öncesinde tüm maddeler, daha kapsamlı görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi.

Maddelerin havalesinin ardından söz alan SBB Bağımsız Meclis Üyesi Atilla Tekcan, Samsun'da yağışların da etkisiyle çok sayıda bölgede heyelan meydana geldiğini, bazı yapıların bu nedenle boşaltıldığını belirterek bu gibi mağduriyetlerin yaşanmaması için SBB Meclisi'nde imalatlara yönelik bir kriter belirlenip belirlenemeyeceğini sordu.

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"İlçe belediyeleri zemin incelemesi için ekip oluştursun"

Öneri üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Recep Kemal Certel, "Heyelan, toprak ve zemin kaymalarıyla ilgili genel bir prensipten bahsediliyor. Genel prensipler yasalar çerçevesinde belli. Devletimiz, zeminlerle alakalı ne yapılması gerektiğini hem imar aşamasında hem de imara açıldıktan sonra parsel bazında neler yapılması gerektiğini belirlemiş. Burada eksiklik şuradan kaynaklanıyor. Eksiklik, yapılan çalışmaların denetiminden kaynaklanıyor. Bence, bu konuda büyükşehir meclisinin bir prensip belirlemesi değil, ilçe belediye başkanlarımızın yapılan zemin etütlerinin denetimi noktasında gerekli teknik ekibi oluşturmaları ve denetimi sağlamaları bu konudaki çözümü beraberinde getirecektir. Meclisimizin herhangi bir ilke kararı alması söz konusu değildir. Bunlar zaten devletimiz tarafından sınırları çizilmiş, bilimsel açıklamalarla ortaya konulmuş yönetmelikler ve kanunlardır. Yeter ki ilçe belediyelerimiz ve yeri geldiğinde büyükşehir belediyesi bu sahalarda gerekli denetim mekanizmasını oluştursun" dedi.

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Havza'da sel mağduru esnaf için sona gelindi

Mecliste ayrıca Havza'da yaşanan son selde mağdur olan ve iş yerleri harap olan esnafa yer gösterilmesi konusu da gündeme geldi. SBB Genel Sekreteri Melih Perçin, "Alternatif birkaç yerimiz var. Bununla ilgili bölge STK'ları ile görüşüyoruz. Havza Belediyesi ile de yaptığımız görüşmeler var. Birkaç yer var. Çalışmaların ve sürecin sonuna geldik" diye konuştu.

Gündeme alınan 55 madde, komisyon toplantılarının ardından son meclis toplantısında ele alınacak.