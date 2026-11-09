Samsun'da 340 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda 340 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 09.11.2026 - 15:39 Güncelleme:
Samsun'da düzenlenen operasyonda 340 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Belirlenen ikamette ve şüphelinin üst aramasında 340 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
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