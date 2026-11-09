Samsun'da Gazze yararına hayır çarşısı açıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Filistin ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak amacıyla düzenlenen Hayır Çarşısı, dualarla açıldı.

Vezirköprü'deki sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle Köprülü Mehmet Paşa Parkı önünde düzenlenen ve 9-13 Kasım tarihleri arasında açık kalacak Hayır Çarşısı'nın açılışına Kaymakam Bayram Yıldız, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Müftüsü Muhammer Özkalaycı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Anadolu Gençlik Derneği Vezirköprü Temsilciliği Başkanı Ahmet Yılmaz, ilçedeki sivil toplum kuruluşları olarak Gazze ve Filistin'de yaşanan acılara dikkat çekmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla üç yıldır Hayır Çarşısı düzenlediklerini söyledi. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, "Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu acı bizim acımız." dedi.

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Belediye Başkanı Murat Gül de Gazze'de yaşananlara ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, etkinliğe katkı sunanlara teşekkür etti. Gül, özellikle hazırladıkları yiyeceklerle hayır çarşısına destek veren kadınlara emeklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaymakam Bayram Yıldız ise devlet ve millet olarak Filistin ve Gazze davasına sahip çıkmaya çalıştıklarını ifade ederek, yapılan yardımların küçük gibi görünse de dayanışma açısından önemli olduğunu vurguladı.

İlçe Müftüsü Muhammer Özkalaycı'nın yaptığı duanın ardından Hayır Çarşısı'nın açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, açılışın ardından stantları gezerek satışa sunulan ürünleri inceledi.

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Hayır Çarşısı'nın 13 Kasım Cuma günü saat 17.00'ye kadar açık kalacağı bildirildi.