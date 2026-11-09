Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da polis ekipleri şehit meslektaşlarının kızını mutlu gününde yalnız bırakmadı

        Samsun'da polis ekipleri şehit meslektaşlarının kızını mutlu gününde yalnız bırakmadı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde polis ekipleri, şehit meslektaşlarının kızını mutlu gününde yalnız bırakmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Samsun'da polis ekipleri şehit meslektaşlarının kızını mutlu gününde yalnız bırakmadı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde polis ekipleri, şehit meslektaşlarının kızını mutlu gününde yalnız bırakmadı.

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde trafik denetimi sırasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Yusuf Ceylan'ın kızı Elif Sena Ceylan, İsa Soylu ile dünyaevine girdi.

        Çift için memleketleri Samsun'un Alaçam ilçesinde kına ve düğün töreni düzenlendi.

        Törene ekip araçlarıyla katılan emniyet mensupları, oluşturdukları konvoyla gelin arabasına eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Samsun'da 340 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Samsun'da 340 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Nebiyan Dağı'nda kar ve sonbahar renkleri bir arada
        Nebiyan Dağı'nda kar ve sonbahar renkleri bir arada
        Samsun'da Gazze yararına hayır çarşısı açıldı
        Samsun'da Gazze yararına hayır çarşısı açıldı
        'Ataya Saygı 4' bisiklet turu
        'Ataya Saygı 4' bisiklet turu
        Toprak kayması nedeniyle boşaltılan apartmanda gözler inceleme raporunda
        Toprak kayması nedeniyle boşaltılan apartmanda gözler inceleme raporunda
        Samsun Büyükşehir Belediyesi 'COP31 İklim Zirvesi'nde
        Samsun Büyükşehir Belediyesi 'COP31 İklim Zirvesi'nde