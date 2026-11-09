Nebiyan Dağı'nda kar ve sonbahar renkleri bir arada

Sonbahar ve kışın bir arada yaşandığı Nebiyan Dağı'nda renk çeşitliliği dronla kaydedildi.

Kayın, gürgen, meşe ve kestane gibi geniş yapraklı ağaçların yanı sıra çeşitli iğne yapraklı ağaçların bulunduğu dağın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanırken, alçak kesimlerde sonbaharın farklı renkleri görülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2011'de doğa turizmi alanı ilan edilen, şehir merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Nebiyan Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.