Kavak'ın yöresel lezzetleri İstanbul'da tanıtıldı
Samsun'un Kavak ilçesinin kültürel değerleri ve yöresel lezzetleri, İstanbul'da düzenlenen Samsun Tanıtım Günleri'nde tanıtıldı.
Samsun'un Kavak ilçesinin kültürel değerleri ve yöresel lezzetleri, İstanbul'da düzenlenen Samsun Tanıtım Günleri'nde tanıtıldı.
Samsun Dernekler Konfederasyonu (SAMKON) öncülüğünde, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 5-8 Kasım'da düzenlenen etkinlikte Samsun'un 17 ilçesinin kültürel ve yöresel değerleri ziyaretçilerle buluşturuldu.
Etkinlikte stant açan Kavak Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra yöresel lezzetlerini de tanıttı.
İlçe standında Kavak tiridi başta olmak üzere çeşitli yöresel ürünler ziyaretçilere tattırıldı.
Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün'ün de katıldığı organizasyonda, ilçenin kültürel mirası ve turizm potansiyeli ziyaretçilere anlatıldı.
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