Kavak'ın yöresel lezzetleri İstanbul'da tanıtıldı

Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün'ün de katıldığı organizasyonda, ilçenin kültürel mirası ve turizm potansiyeli ziyaretçilere anlatıldı.

İlçe standında Kavak tiridi başta olmak üzere çeşitli yöresel ürünler ziyaretçilere tattırıldı.

Etkinlikte stant açan Kavak Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra yöresel lezzetlerini de tanıttı.

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