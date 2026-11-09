Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da 10 ayda 1 milyon 429 bin kişiye havayolu hizmeti

        Samsun'da 10 ayda 1 milyon 429 bin kişiye havayolu hizmeti

        Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yılın ilk 10 ayında yolcu trafiği 1 milyon 429 bin 195 kişi oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Samsun'da 10 ayda 1 milyon 429 bin kişiye havayolu hizmeti

        Samsun Çarşamba Havalimanı’nda yılın ilk 10 ayında yolcu trafiği 1 milyon 429 bin 195 kişi oldu.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanının ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Samsun Çarşamba Havalimanında ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 124 bin 490, dış hat yolcu trafiği 14 bin 31 oldu. Böylece ekim ayında toplam 138 bin 521 yolcuya hizmet verildi.

        Ekim ayında Samsun Çarşamba Havalimanına inişkalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 409, dış hatlarda 128 olmak üzere toplamda bin 537’ye ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ekim ayında toplamda bin 198 ton olarak kayıtlara geçti.

        REKLAM

        Ayrıca 10 aylık (ocak ekim) dönemde ise Samsun Çarşamba Havalimanında yolcu trafiği 1 milyon 429 bin 195 kişi, uçak trafiği 13 bin 87, yük trafiği ise 13 bin 336 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Samsun Valisi Tavlı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Samsun Valisi Tavlı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Samsun'da polis ekipleri şehit meslektaşlarının kızını mutlu gününde yalnız...
        Samsun'da polis ekipleri şehit meslektaşlarının kızını mutlu gününde yalnız...
        Samsun'da 340 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Samsun'da 340 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Nebiyan Dağı'nda kar ve sonbahar renkleri bir arada
        Nebiyan Dağı'nda kar ve sonbahar renkleri bir arada
        Samsun'da Gazze yararına hayır çarşısı açıldı
        Samsun'da Gazze yararına hayır çarşısı açıldı
        'Ataya Saygı 4' bisiklet turu
        'Ataya Saygı 4' bisiklet turu