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        Boşanma tartışmasında eşini darbedip üzerine çay döktü: Tutuklandı

        Samsun'da boşanma konusunu konuştuğu eşini darbedip üzerine sıcak çay döktüğü ve tehdit ettiği iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Boşanma tartışmasında eşini darbedip üzerine çay döktü: Tutuklandı

        Samsun'da boşanma konusunu konuştuğu eşini darbedip üzerine sıcak çay döktüğü ve tehdit ettiği iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İ.Ö. (39), boşanma konusunu konuştuğu eşi F.M.Ö. (47) tarafından ikametlerinde darbedildi. Şüphelinin ayrıca çay bardağını eşinin sırtına fırlattığı, üzerine çay döktüğü ve tehdit içerikli sözler söylediği öne sürüldü.

        Olayın ardından İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli yakalandı.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen F.M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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