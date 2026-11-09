Boşanma tartışmasında eşini darbedip üzerine çay döktü: Tutuklandı

Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İ.Ö. (39), boşanma konusunu konuştuğu eşi F.M.Ö. (47) tarafından ikametlerinde darbedildi. Şüphelinin ayrıca çay bardağını eşinin sırtına fırlattığı, üzerine çay döktüğü ve tehdit içerikli sözler söylediği öne sürüldü.

Samsun'da boşanma konusunu konuştuğu eşini darbedip üzerine sıcak çay döktüğü ve tehdit ettiği iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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