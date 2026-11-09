Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da sürücülere kış uyarısı: "Kış lastiği fren mesafesini yüzde 30 kısaltıyor"

        Samsun'da sürücülere kış uyarısı: "Kış lastiği fren mesafesini yüzde 30 kısaltıyor"

        Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şubesi Başkanı Oktay Ergör, kış şartlarında güvenli sürüş için sürücülerin kış lastiği kullanması ve araç bakımlarını yaptırması gerektiğini belirterek, kış lastiklerinin karlı ve buzlu havalarda fren mesafesini yüzde 30 oranında kısalttığını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Samsun'da sürücülere kış uyarısı: "Kış lastiği fren mesafesini yüzde 30 kısaltıyor"

        Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şubesi Başkanı Oktay Ergör, kış şartlarında güvenli sürüş için sürücülerin kış lastiği kullanması ve araç bakımlarını yaptırması gerektiğini belirterek, kış lastiklerinin karlı ve buzlu havalarda fren mesafesini yüzde 30 oranında kısalttığını söyledi.

        "7 derecenin altında kış lastiği kullanılmalı"

        Kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuşu ve güvenlik sağladığını ifade eden Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şubesi Başkanı Oktay Ergör, "Kış lastikleri karlı ve buzlu havalarda fren mesafesini yüzde 30 oranında kısaltmakta ve kazaların önlenmesinde yüksek fayda sağlamaktadır" dedi.

        REKLAM

        "Araçlarda gerekli ekipmanlar bulundurulmalı"

        Sürücülerin kış öncesinde araç bakımlarını yaptırmaları gerektiğini belirten Ergör, "Lastiklerin kontrolü, antifrizlerin tamamlanması, akü ve elektrik donanımlarının yanı sıra araçlarda zincir, takoz, çekme halatı, ilk yardım çantası ve yangın söndürücü gibi ekipmanların bulundurulması gerekmektedir. Bu ekipmanların araçlarda bulunmaması halinde sürücüye ve araç sahibine ayrı ayrı ceza kesilmesi uygulaması bulunmaktadır" diye konuştu.

        "Takip mesafesi iki katına çıkarılmalı"

        Karlı havalarda sürüş tekniklerine dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Ergör, "Karlı havada takip mesafesinin normalin iki katına çıkarılması gerekmektedir. Gaz ve fren pedallarına yumuşak basılmalı, ani direksiyon hareketlerinden kaçınılmalıdır. Manuel araçlarda debriyaj pedalı dikkatli kullanılmalı, pedal sertçe bırakılmamalıdır. Otomatik araçlarda ise hızlanmalarda gaz pedalına sonuna kadar basılmamalı, buzlu ve karlı yokuşlarda motorun frenleme gücünden faydalanılmalıdır" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "Emniyet kemeri hayat kurtarıyor"

        Trafik kazalarının önlenmesinde emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çeken Ergör, "Araca biner binmez emniyet kemeri mutlaka takılmalı. Emniyet kemeri ölümlü kazaları yüzde 70 oranında önlemektedir. Araç kullanırken cep telefonuyla kesinlikle görüşme yapılmamalıdır. Cep telefonu kullanımı şehir içi trafiğinde kazalara sebebiyet verdiği gibi şehirler arası yollarda da ölümlü kazalara neden olmaktadır" şeklinde konuştu.

        "Toplu taşıma araçları tercih edilmeli"

        Kış şartlarında sürücülerin camların buğulanmasına, kayma ve patinaj riskine karşı da tedbirli olması gerektiğini belirten Ergör, "Kaymalara karşı zincir kullanılmalı, camlar buğulandığında ise yan camlar hafifçe aralanarak havalandırmanın en sıcak konuma getirilmesi sağlanmalıdır. Öndeki aracın izinden giderek patinaj riski azaltılabilir. Vatandaşların genellikle toplu taşıma araçlarını kullanmalarının en güvenli yol olduğu da unutulmamalıdır" açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Boşanma tartışmasında eşini darbedip üzerine çay döktü: Tutuklandı
        Boşanma tartışmasında eşini darbedip üzerine çay döktü: Tutuklandı
        Samsun Meclisi'nde gündem: Heyelan
        Samsun Meclisi'nde gündem: Heyelan
        Kavak'ın yöresel lezzetleri İstanbul'da tanıtıldı
        Kavak'ın yöresel lezzetleri İstanbul'da tanıtıldı
        Samsun'da 10 ayda 1 milyon 429 bin kişiye havayolu hizmeti
        Samsun'da 10 ayda 1 milyon 429 bin kişiye havayolu hizmeti
        Samsun Valisi Tavlı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Samsun Valisi Tavlı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Samsun'da polis ekipleri şehit meslektaşlarının kızını mutlu gününde yalnız...
        Samsun'da polis ekipleri şehit meslektaşlarının kızını mutlu gününde yalnız...