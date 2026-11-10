Genel cerrahi asistanını bıçakla kolundan yaraladı

SAMSUN’un Atakum ilçesinde, genel cerrahi asistanı M.C.’yi (39) sol kolundan bıçakla yaralayan M.F.İ. (35), gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Yenimahalle Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’ndeki bir apartmanın koridorunda meydana geldi. Uyuşturucu suçundan denetimi olduğu belirtilen M.F.İ., bir devlet hastanesinde genel cerrahi asistanı olan M.C.'yi sol kolundan bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası hastanede tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesinde denetimi kaçırdığını, daha önceden yaptığı gibi uyuşturucu karşılığında rapor almak istediğini ve aralarında bu sebeple anlaşmazlık olduğunu, doktorun ise kendi kendini bıçakladığını öne sürdü.