Guda: "Yeni yılda ehliyet fiyatlarının 25-30 bin TL artacağını düşünüyoruz"

Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda, şu anda ortalama 30 bin TL olan ehliyet maliyetlerinin yeni yılda 2530 bin TL daha artmasının beklendiğini belirterek, bu yıl ehliyet almak isteyen adaylar için son fırsatın 10 Kasım'da açılacak kurslara kayıt yaptırmak olduğunu söyledi.

Sürücü adaylarını yakından ilgilendiren ehliyet konusunda yeni yılla birlikte birçok değişiklik yaşanacak. Sabit güzergah uygulaması yeni yılda kaldırılırken, ehliyet almanın maliyeti de artacak. Başkan Hasan Guda, yeni yılda değişecek kurallardan ve fiyatlardan etkilenmek istemeyen sürücü adayları için son fırsatın 10 Kasım'da açılacak sürücü kursları olduğunu söyledi. Guda, 10 Kasım'da derslere başlayan adayların, esınav tarihinin erken verilmesi durumunda 2027'ye kalmadan ehliyetlerini alabileceklerine dikkat çekti.

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"Yeni yılda sabit güzergah uygulaması kalkacak, direksiyon sınavı 35 dakikadan 2 saate çıkacak"

Yeni yılla birlikte sadece fiyatlarda değil, sınav kurallarında da değişiklik yaşanacağını belirten Hasan Guda, "Bu süreçte sürücü kurslarına talep normal seyrediyor. Şu anda B sınıfı bir ehliyet almanın tüm masrafları yaklaşık 30 bin TL tutuyor. Yılbaşından sonra serbest güzergah uygulamasına geçilecek. Sürücü adayları, trafik ve motor eğitimi aldıktan sonra direksiyon eğitimini de tamamlayınca sınava giriyor. Sınav yapıcılar, daha önce sabit güzergahlarda direksiyon sınavı yapıyordu. Belirlenen güzergahlarda adaylar 35 dakika sınava tabi tutuluyordu. Yeni yılda adaylar, komisyon tarafından belirlenecek yeni güzergahlarda araçlarını sürecek. Sınav süresinin de 35 dakikadan 2 saate çıkmasını bekliyoruz" dedi.

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"Ehliyet maliyetinin 2530 bin TL artmasını bekliyoruz"

Maliyetlerin yeni yılla birlikte 2530 bin TL artmasını beklediklerini dile getiren Guda, "Yeni yılla birlikte harç ücretleri değişeceği için yüzde 35 oranında bir artış öngörülüyor. Bu da sınav ve ücretlerine yansıyacak. Şu anda ehliyetlerin ortalama maliyeti 30 bin TL civarında. Sürücü kursu bedeli ise 18 bin TL. Yeni yılla birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TSO ve sürücü kursları federasyonundan oluşan Fiyat Tespit Komisyonu yeni fiyatları belirleyecek. Yeni yılla birlikte ehliyet ücretlerinin 2530 bin TL daha artacağını düşünüyoruz. 2027'de ehliyet maliyetinin 55 bin TL'yi bulmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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"10 Kasım'da kursa başlayanların ehliyeti bu yıla yetişebilir"

Bu yıl ehliyet almak isteyenler için son fırsatın 10 Kasım'da kursa başlamak olduğunu hatırlatan Guda, "MEB'in esınav sistemiyle sınavlarımızı yapıyoruz. Elektronik sınava talep çok olunca sınav tarihi geç verilebiliyor. 2026'da ehliyet almak için son fırsat 10 Kasım. Elektronik sınav tarihi hemen verilirse bu yıl içerisinde ehliyet alınabilir. Yani 10 Kasım'da başlayacak kursların dersleri 19 Kasım'da bitecek. İki gün sonrasına elektronik sınav tarihi verilirse buna 16 saatlik direksiyon programı da eklenecek. Bir aksilik yaşanmazsa 10 Kasım'da kursa yazılan adaylar aralık ayının son haftasında direksiyon sınavına girebilirler. Bu da MEB'in vereceği esınav tarihine bağlı" şeklinde konuştu.

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Bu kasım ayında kursa başlayan sürücü adayları, elektronik sınav tarihlerinin erken verilmesi ve gerekli sınavları başarıyla tamamlamaları halinde yeni yıla ehliyet sahibi olarak girebilecekler.