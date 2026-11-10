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        Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Havza'da anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88. yılında Samsun'un Havza ilçesinde törenlerle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Havza'da anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88. yılında Samsun'un Havza ilçesinde törenlerle anıldı.

        Mehmetçik Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törene Kaymakam Samet Serin, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Yunus Emre İncesu ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz katıldı.

        Törende Havza Kaymakamlığı, Havza Garnizon Komutanlığı ve Havza Belediyesi çelenklerinin anıta sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar yarıya indirildi.

        Buradaki programın ardından anma programı Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam etti.

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        Programda günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, oratoryo sahnelendi ve Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

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