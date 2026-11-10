Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Havza'da anıldı

Programda günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, oratoryo sahnelendi ve Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

Buradaki programın ardından anma programı Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam etti.

Törende Havza Kaymakamlığı, Havza Garnizon Komutanlığı ve Havza Belediyesi çelenklerinin anıta sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar yarıya indirildi.

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