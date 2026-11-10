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        Samsun'da bir doktor kolundan bıçaklandı: 1 gözaltı

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, doktoru bıçakla ağır yaraladı. Olayın şüphelisi suç aletiyle birlikte yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:52 Güncelleme:
        Samsun'da bir doktor kolundan bıçaklandı: 1 gözaltı

        Samsun’un Atakum ilçesinde bir kişi, doktoru bıçakla ağır yaraladı. Olayın şüphelisi suç aletiyle birlikte yakalandı.

        Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle’de bir dairenin önünde bulunan apartman içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, çok sayıda suç kaydı bulunan M.F.İ. (39), bir hastanenin genel cerrahi bölümünde asistan doktor olduğu öğrenilen M.C.’yi (35) sol kolundan hayati tehlike oluşturacak şekilde bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan doktor ambulansla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

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        Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanan şüphelinin, doktorun kendi kendini bıçakladığını ileri sürdüğü ancak çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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