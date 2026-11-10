Havza'da kış tedbirleri toplantısı

Samsun’un Havza ilçesinde, kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirlerin ele alındığı toplantı, Kaymakam Samet Serin başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, yoğun kar yağışı, buzlanma, tipi, sis ve aşırı yağış gibi olumsuz hava koşullarına karşı alınması gereken önlemler değerlendirildi. Ayrıca ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önlenmesi, yolların açık tutulması, trafik güvenliğinin sağlanması ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

Kış mevsimi boyunca kurumların hazırlıklı ve koordineli hareket etmesinin önemine dikkat çekilen toplantıda, olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanabilecek muhtemel durumlarda izlenecek yol ve kurumlar arası iş birliğine ilişkin kararlar alındı.

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Öte yandan, kış mevsiminde alınacak trafik tedbirlerine ilişkin genelgenin 81 il valiliğinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderildiği belirtildi.

Genelgede, aşırı yağmur, sis, kar, tipi ve buzlanmanın sürücülerin görüş mesafesini azaltabileceği, araçların fren ve durma mesafelerini artırabileceği ve trafik güvenliğini olumsuz etkileyebileceği vurgulanarak, ilgili kurumların gerekli tedbirleri alması istendi.

Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıya Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ve kurum temsilcileri katıldı.